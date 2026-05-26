La UMSA vuelve a producir oxígeno medicinal ante crisis por bloqueos en La Paz

Ante la preocupación en La Paz por el abastecimiento de oxígeno medicinal debido a los bloqueos, la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) reactivó la producción y recarga de este suministro vital para pacientes en su planta de Cota Cota, con el fin de apoyar al sistema de salud.

Foto: La producción ayuda en gran medida crisis por escasez de oxígeno por bloqueos. UMSA.

La medida se concreta luego de que la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), del Ministerio de Salud, emitiera una autorización excepcional para el funcionamiento temporal de la planta ante la actual emergencia sanitaria y social.

El director del Instituto de Investigaciones Mecánicas y Electromecánica, Ing. José Siñani, informó que la planta tiene capacidad para producir o llenar hasta 30 botellones de oxígeno por día. Además, destacó que existe la capacidad de sostener el servicio de manera continua ante los conflictos, gracias al compromiso de docentes, estudiantes voluntarios y administrativos.

Foto: Procedimiento bajo la guía del Ing. Jaime Sánchez. UMSA.

La planta ya comenzó a abastecer a la Caja Bancaria de Salud y se prevé ampliar el servicio al Seguro Social Universitario, confirmó el director de la carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica, Ing. Jaime Sánchez.

“Entendemos que estamos atravesando una emergencia y que el oxígeno es vital para salvar vidas. Nos estamos organizando para garantizar la atención”.

La Resolución Administrativa emitida por Agemed señala que la autorización excepcional fue otorgada considerando la urgencia de garantizar el derecho a la salud y la necesidad de resguardar la vida de la población ante las dificultades de abastecimiento provocadas por los bloqueos.

Trabajando en crisis desde el COVID - 19

La planta de oxígeno de la UMSA ya desempeñó un rol importante durante la pandemia del COVID-19, cuando puso su capacidad técnica y científica al servicio de la población. Ahora, en un nuevo contexto de preocupación por el suministro hospitalario, la universidad vuelve a activar esta capacidad con el objetivo de apoyar al sistema de salud en la atención de pacientes que lo requieren. DCOM-UMSA.

Mira la programación en Red Uno Play