Alerta en Sacaba: activan fumigación en colegios por virus coxsackie

La Alcaldía de Sacaba, en coordinación con padres de familia y autoridades educativas, puso en marcha una campaña de fumigación preventiva en distintas unidades educativas del municipio para enfrentar la presencia del virus coxsackie, una enfermedad viral contagiosa que afecta principalmente a menores de edad.

La medida busca reducir riesgos de propagación en establecimientos escolares y proteger a estudiantes, maestros y personal administrativo en medio de la temporada de bajas temperaturas.

Desde la Secretaría de Salud explicaron que las tareas forman parte de un plan preventivo que será ejecutado bajo un cronograma en diferentes unidades educativas del municipio.

“Como Gobierno Municipal, a través de la Secretaría de Salud, hoy estamos iniciando con lo que es la fumigación preventiva”, indicaron desde la institución.

Síntomas del coxsackie

Respecto a los síntomas, el personal de salud explicó que el virus afecta principalmente a niños pequeños y presenta manifestaciones visibles que pueden alertar a padres y maestros. Este virus se caracteriza por la aparición de sarpullido o ampollas alrededor de la boca, en las manitos y en los pies.

Además, se recordó a la población la importancia de acudir a centros de salud ante cualquier síntoma y evitar la automedicación. “No descuidar acudir siempre a los establecimientos de salud más cercanos y no automedicarse”, recomendaron.

Fumigaciones constantes

Las autoridades señalaron que las fumigaciones continuarán en todas las unidades educativas según el cronograma establecido, con el objetivo de prevenir nuevos contagios y reforzar medidas de bioseguridad en los establecimientos escolares.

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