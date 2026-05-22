Hemocentro de La Paz alerta escasez de sangre y plaquetas por bloqueos y falta de combustible

El Hemocentro Departamental de La Paz alertó una reducción crítica en sus reservas de sangre y plaquetas debido a los bloqueos y la falta de combustible, situación que dificulta tanto el traslado de donantes como las campañas móviles de recolección.

La doctora Gabriela Apaza explicó que la situación genera preocupación debido a la alta demanda de componentes sanguíneos en hospitales públicos, privados, de seguridad social y centros de salud de La Paz y El Alto.

“Tenemos un bajo stock, una baja cantidad de plaquetas para llegar a cubrir a la población”, advirtió.

La especialista remarcó que las plaquetas son fundamentales para pacientes oncológicos y otras personas que requieren tratamientos permanentes. Explicó además que este componente tiene una duración limitada.

“Muchos centros oncológicos nos solicitan plaquetas que solo duran cinco días”, señaló.

Emergencia por bloqueos y falta de combustible

Desde el Hemocentro indicaron que las restricciones en la movilidad y el desabastecimiento de combustible afectaron directamente las campañas externas de captación de donantes, incluida la unidad móvil que realizaba recolecciones en distintos puntos de la ciudad.

La entidad informó que, ante este panorama, toda la recolección de donaciones se concentra temporalmente en instalaciones del Hemocentro.

La doctora convocó a la ciudadanía a sumarse a las campañas de donación para evitar una crisis que afecte la atención médica.

Las autoridades recordaron que una sola donación puede beneficiar hasta a tres pacientes y reiteraron que las mujeres pueden donar hasta tres veces al año y los varones cuatro, siempre que cumplan requisitos básicos de salud y porten su documento de identidad.

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