Alerta en La Paz: bebés prematuros están en riesgo por falta de oxígeno

La crisis por el abastecimiento hospitalario comienza a generar alarma en centros médicos de La Paz. Al menos 25 bebés recién nacidos internados en terapia intensiva se encuentran en situación de riesgo debido a la incertidumbre por el suministro de oxígeno, mientras autoridades advierten que el Hospital de Clínicas cuenta con reservas limitadas para apenas siete días.

Los pacientes más vulnerables son bebés prematuros, varios de ellos nacidos incluso a las 25 semanas de gestación, que requieren asistencia respiratoria permanente para sobrevivir.

El personal de salud explicó que estos recién nacidos enfrentan una etapa crítica y dependen completamente del soporte especializado y del abastecimiento continuo de insumos.

“Si no reciben el oxígeno, sería un crimen atentar contra sus vidas”, advirtieron.

Las autoridades sanitarias expresaron preocupación porque la situación de bloqueos también está afectando el ingreso de alimentos, medicamentos y otros suministros esenciales para los hospitales.

Según el reporte, el Hospital de Clínicas cuenta actualmente con reservas mínimas.

“El hospital está abastecido con oxígeno mínimamente para siete días”, alertaron las autoridades.

Hospital de la Mujer necesita insumos

La directora del Hospital de la Mujer, Janett Aliaga, pidió habilitar corredores humanitarios y priorizar el ingreso de suministros médicos.

“Permítanos el paso de los alimentos, el oxígeno, por favor, están jugando con vidas humanas”, afirmó.

Asimismo, recordó que los pacientes neonatales no pueden interrumpir su tratamiento ni el soporte respiratorio. Desde el Servicio Departamental de Salud (SEDES) también hicieron un llamado a los sectores movilizados para evitar que la crisis sanitaria se profundice.

La situación también se replica en otros centros de salud, donde ya comenzaron a activar medidas de emergencia ante la posibilidad de una reducción en el suministro de oxígeno e insumos médicos.