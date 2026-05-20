“La gente puede morir”: Diputada alerta impacto de los bloqueos en hospitales de La Paz

La diputada de Alianza Libre, Cecilia Vargas, expresó su preocupación por la situación que atraviesan los hospitales paceños debido a los bloqueos y advirtió que la falta de oxígeno, medicamentos y dificultades para el traslado de pacientes están poniendo en riesgo vidas humanas.

Durante una entrevista, la legisladora afirmó que la situación ya superó límites críticos y recordó que hospitales como el Hospital del Niño y el Hospital del Tórax dependen del abastecimiento mediante cisternas de oxígeno.

Foto: Diputada Cecilia Vargas. Red Uno.

“Esto se trata de vida; es terrible. En el departamento de La Paz tenemos casi 30 centros de salud entre hospitales públicos, privados y de la seguridad social que se van a quedar sin oxígeno”, sostuvo.

Vargas aseguró que la interrupción del paso de insumos médicos y ambulancias vulnera principios humanitarios básicos y afirmó que incluso el personal de salud ha sido víctima de amenazas y agresiones.

“Es algo terrible, es algo inhumano, algo que no se permite ni en la guerra. Los códigos internacionales dicen que, independientemente de cualquier conflicto, se debe garantizar el paso de medicamentos, alimentos y ambulancias”, señaló.

Pronunciamiento desde la ALP

La diputada explicó que desde la Asamblea Legislativa se emitió un pronunciamiento dirigido al Ministerio de Gobierno para exigir garantías al traslado de oxígeno, medicamentos e insumos médicos. Añadió que la Comisión de Gobierno y Defensa también abordó la problemática.

Asimismo, cuestionó la falta de soluciones inmediatas y pidió al Ejecutivo asumir medidas más firmes para evitar una crisis sanitaria mayor. Vargas fue enfática y aseguró que la situación puede derivar en consecuencias fatales.

“¿La gente puede morir por este problema? Sí. Es un atentado a la salud y a la vida”, sostuvo.

La legisladora indicó que la Asamblea respaldará cualquier medida que se enmarque en la Constitución y permita garantizar corredores humanitarios, el paso de ambulancias y el abastecimiento de insumos esenciales para los centros hospitalarios.

Resaltó que la prioridad debe ser preservar la vida de los pacientes y pidió acciones inmediatas para evitar que la crisis sanitaria se agrave en el país.

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