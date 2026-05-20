Lupo: “Algunos sectores ingresaron al terreno de la sedición, la conspiración y la desinformación”

El Gobierno nacional aseguró este miércoles que Bolivia atraviesa un intento de desestabilización impulsado por grupos que buscan “forzar la renuncia” del presidente Rodrigo Paz, en medio de los bloqueos, marchas y conflictos que afectan principalmente a La Paz y El Alto.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que el Ejecutivo defenderá la democracia “sin caer en provocaciones”, aunque advirtió que todas las medidas constitucionales, incluido un eventual estado de excepción, están siendo analizadas.

“Hoy lo que nos toca es defender la democracia porque claramente está atacada”, afirmó la autoridad, al señalar que algunos sectores movilizados habrían ingresado “al terreno de la sedición, la conspiración y la desinformación”.

El ministro aseguró que el Gobierno diferencia entre sectores con demandas legítimas y grupos violentos que, según dijo, buscan generar convulsión social. En ese sentido, afirmó que continúan abiertos los canales de diálogo con organizaciones campesinas y otros sectores sociales.

Medidas de presión violentas

Sin embargo, cuestionó duramente a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB), a la que acusó de asumir una posición contraria a la democracia al exigir la renuncia presidencial. Lupo confirmó además que existe una orden de aprehensión contra el dirigente Mario Argollo y señaló que “la democracia no se negocia”.

Respecto a las movilizaciones violentas registradas en el centro paceño, la autoridad aseguró que se iniciarán procesos judiciales contra quienes participaron en destrozos, saqueos y ataques a instituciones públicas y privadas.

“Todos los vándalos que han destruido propiedad privada, propiedad pública y han atentado contra la vida van a ser procesados con todo el peso de la ley”, manifestó.

Escasez de combustible, alimentos y oxígeno en La Paz

El ministro también expresó preocupación por el impacto de los bloqueos en el abastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, especialmente en La Paz, donde hospitales reportan dificultades para garantizar atención médica.

Foto: Población paceña busca carne en mercados de La Paz. APG.

Según indicó, el Gobierno analiza la habilitación de corredores humanitarios para garantizar el traslado de insumos esenciales y evitar mayores afectaciones a la población.

“Nos están quitando el derecho a la vida cuando no dejan pasar ambulancias, medicamentos, oxígeno y alimentos”, manifestó.

Lupo insistió en que el Ejecutivo priorizará la preservación de vidas humanas y evitará una escalada de violencia, aunque remarcó que se tomarán las decisiones necesarias para restablecer el orden y garantizar la transitabilidad en el país.





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