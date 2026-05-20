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Vocero afirma que 'Corredores Humanitarios' se socializará previa ejecución

Gálvez señaló que, pese a la violencia de ciertos grupos movilizados, el gobierno busca mantener canales de diálogo abiertos, garantizar la seguridad y permitir el ingreso de insumos críticos como alimentos, oxígeno y medicamentos en La Paz y El Alto.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 20:13

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Foto: José Luis Gálvez, vocero presidencial
La Paz

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El vocero presidencial José Luis Gálvez explicó que el gobierno ha mantenido diálogo permanente con distintos sectores, incluyendo indígenas, mineros y otros trabajadores, aunque reconoció que algunos dirigentes sindicales alineados con Evo Morales han rechazado la comunicación.

“El gobierno ratifica su disposición al diálogo y celebra la iniciativa de la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos, pero necesitamos que los movilizados dejen de secuestrar a la población paceña y permitan el ingreso de alimentos, oxígeno y medicamentos”, afirmó Gálvez.

Corredores humanitarios

Respecto a los corredores humanitarios, el vocero aclaró que se socializa previamente con los actores movilizados para explicar las necesidades de la población y coordinar el ingreso seguro de insumos. Esta metodología busca diferenciar entre protestas legítimas y acciones con intencionalidad política destructiva.

“Todos los violentos que se han manifestado buscan sangre y muerte; la contención se realiza de manera responsable para no dar pretexto a nuevas agresiones”, añadió.

Estado de Excepción

Gálvez también aseguró que la opción de un estado de excepción es considerada última alternativa, evaluando cuidadosamente sus posibles consecuencias sociales y políticas, y que por el momento se continúa priorizando diálogo y gestión de los recursos esenciales.

“El gobierno está utilizando la fuerza que la Constitución permite para proteger a la población, pero el diálogo y la socialización con los movilizados son la base de la solución”, concluyó el vocero.

El mensaje enfatiza que la estrategia del Ejecutivo busca proteger vidas, garantizar abastecimiento y aplicar la ley, distinguiendo entre ciudadanos con demandas legítimas y quienes buscan la confrontación y la desestabilización política.

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