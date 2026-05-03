Gobierno refuerza medidas de seguridad ante ola de violencia.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, se refirió a las medidas adoptadas por el Gobierno ante el incremento de hechos de inseguridad, particularmente en Santa Cruz, donde los casos recientes han generado preocupación en la población.

Según explicó, tras una reunión realizada en esa ciudad, se activaron acciones coordinadas con autoridades locales para reforzar la seguridad y atender la situación.

“Definitivamente, hemos trabajado de la mano con las autoridades locales. Lamentamos los hechos ocurridos, pero estamos comprometidos en dar seguridad y protección a la ciudadanía”, afirmó.

Gálvez indicó que, si bien existen hipótesis sobre una posible relación con el narcotráfico, se aguarda un informe oficial que permita esclarecer las causas de la ola de violencia.

En ese sentido, mencionó que la captura del narcotraficante Sebastián Marset es uno de los elementos que está siendo considerado dentro del análisis.

Asimismo, destacó la importancia del trabajo conjunto entre niveles de gobierno para enfrentar la situación.

En cuanto a los hechos registrados en La Paz y El Alto, señaló que ya se asumieron acciones y que podrían reforzarse en los próximos días, aunque recomendó consultar detalles a las autoridades locales.

El Gobierno reiteró su compromiso de fortalecer la seguridad en el país mientras avanzan las investigaciones.

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