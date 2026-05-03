Hallan avioneta abandonada con bandera boliviana en Salta e investigan su origen

Un hecho inusual fue reportado la madrugada de este sábado en el este de la provincia de Salta, Argentina, donde una avioneta fue hallada abandonada en una finca rural del Chaco salteño, cerca de la localidad de Los Blancos. El caso activó un operativo de investigación por parte de autoridades federales y provinciales.

El hallazgo se produjo en la zona conocida como finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de Los Blancos y próxima al límite con la provincia de Formosa. De acuerdo con reportes preliminares citados por el medio argentino Todo Jujuy, pobladores del sector alertaron a las autoridades tras observar un descenso abrupto de la aeronave.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la avioneta sin ocupantes y con elementos que despertaron sospechas. Entre ellos, la presencia de una bandera de Bolivia y la matrícula parcialmente borrada, lo que dificulta establecer con precisión su origen y trayectoria.

Pese a estos indicios, en el interior de la aeronave no se encontraron sustancias ilícitas, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis y mantienen abiertas las líneas de investigación.

Otro elemento que llamó la atención fue la presencia de huellas de vehículos en las inmediaciones, lo que sugiere que otras personas podrían haber participado en el aterrizaje y posteriormente abandonado el lugar.

El caso fue asumido por la Justicia Federal, con la intervención de la Policía, Gendarmería Nacional y otras unidades especializadas, que realizan rastrillajes en la zona en busca de los posibles ocupantes y de nuevos indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, no se ha logrado ubicar a los tripulantes ni determinar el recorrido del vuelo. Las investigaciones continúan en curso y se espera que en las próximas horas surjan mayores avances.

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