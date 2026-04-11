Caso del pequeño Loan: confirman inicio del juicio por la desaparición del niño en Argentina

La Justicia argentina confirmó el inicio del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de seis años visto por última vez en junio de 2024 en la provincia de Corrientes.

Según información publicada por el diario argentino El Clarín, el proceso comenzará el 16 de junio de 2026, pocos días después de cumplirse dos años del hecho.

17 imputados en la causa

El caso cuenta con 17 personas imputadas: siete acusadas por la sustracción del menor y otras diez por encubrimiento y entorpecimiento de la investigación.

Entre los principales señalados figuran familiares y personas cercanas que estuvieron presentes el día de la desaparición.

Cómo será el juicio

Las audiencias se desarrollarán en el Tribunal Oral Federal de Corrientes y estarán a cargo de un tribunal encabezado por el juez Fermín Cerolini.

El juicio se llevará a cabo varios días por semana y se estima que podría extenderse por más de cuatro meses, debido a la complejidad del caso.

Medidas previas

Antes del inicio del proceso, está prevista una inspección ocular el 19 de mayo en el lugar donde desapareció el niño, incluyendo el área del naranjal y otros puntos clave de la investigación.

Un caso que conmocionó al país

Loan desapareció el 13 de junio de 2024 tras asistir a un almuerzo familiar. Desde entonces, el caso generó conmoción en Argentina y una amplia cobertura mediática.

De acuerdo con El Clarín, la fecha del juicio fue adelantada tras pedidos de los padres del menor, quienes reclamaron celeridad en el proceso para evitar demoras.

El inicio del juicio marca una nueva etapa en la búsqueda de respuestas y justicia en uno de los casos más impactantes de los últimos años en el país.

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