¿Se reabre Ormuz? EEUU inicia operación para retirar minas y asegurar el comercio

Dos destructores de la Armada de Estados Unidos iniciaron este sábado una operación en el estrecho de Ormuz con el objetivo de retirar minas marinas y restablecer la circulación en esta ruta estratégica.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), los buques USS Frank E. Peterson y USS Michael Murphy transitaron por la zona como parte de una misión para garantizar un paso marítimo seguro en el Golfo Pérsico.

“Hoy hemos iniciado el proceso de establecimiento de un nuevo paso marítimo”, afirmó el jefe del Centcom, almirante Brad Cooper, quien adelantó que la ruta será compartida con la industria naviera.

Ruta clave para el comercio global

El estrecho de Ormuz es considerado un corredor comercial esencial para la economía mundial. La vía había sido bloqueada por Irán en medio de las tensiones con Estados Unidos e Israel.

El Centcom indicó que en los próximos días se sumarán más recursos, incluidos drones submarinos, para acelerar las tareas de limpieza.

Contexto de tregua y negociaciones

El operativo se produce tras una tregua temporal entre Estados Unidos e Irán, mientras ambas partes iniciaron negociaciones en Pakistán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que ya comenzó el proceso de limpieza y aseguró que busca facilitar el comercio internacional.

Pese a la tregua, persiste la incertidumbre sobre la estabilidad en la zona, donde algunos buques ya han retomado el tránsito.

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