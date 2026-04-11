¿Vas a comprar o vender dólares? Así está el paralelo esta tarde en Bolivia

El dólar paralelo en Bolivia registró una leve variación este sábado 11 de abril, en una jornada marcada por la dinámica entre oferta y demanda de divisas en el mercado informal.

De acuerdo con el portal especializado dolarboliviahoy.com, a las 12:44 la moneda estadounidense se cotizaba en Bs 9,31 para la compra y Bs 9,31 para la venta, mostrando un ajuste frente a las primeras horas del día, cuando se situaba en Bs 9,31 y Bs 9,28, respectivamente.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net reportó una cotización de Bs 9,33 para la compra y Bs 9,31 para la venta. En este caso, se observa un comportamiento mixto, con la compra al alza y una leve variación en la venta respecto a la jornada anterior.

Diferencias entre plataformas

Las variaciones, aunque mínimas, reflejan la dinámica del mercado paralelo, que se ha consolidado como referencia para sectores que operan con moneda extranjera, pese a no formar parte del sistema regulado.

Tipo de cambio oficial

En contraste, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene su tipo de cambio sin modificaciones. Para esta jornada, fija el dólar en Bs 9,25 para la compra y Bs 9,44 para la venta, valores iguales a los del día previo.

Mira la programación en Red Uno Play