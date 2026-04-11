Camión con garrafas de GLP se embarranca en Coripata y genera alarma en pobladores

Un camión que transportaba garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) sufrió un embarrancamiento la mañana de este sábado en inmediaciones de la comunidad de Tabacal, antes de ingresar al área urbana de Coripata, en el departamento de La Paz.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 06:00. Según el relato preliminar del conductor, el accidente se produjo cuando intentó dar paso a otra movilidad en la vía, momento en el que perdió el control del vehículo y terminó precipitándose al barranco.

El accidente generó preocupación entre los pobladores y conductores que transitaban por el sector, debido al alto riesgo que representaba la carga de gas que transportaba el camión.

Afortunadamente, no se reportaron víctimas fatales tras el siniestro, aunque las autoridades y equipos de emergencia activaron protocolos de seguridad para evitar cualquier incidente mayor.

Las circunstancias del hecho continúan en investigación, mientras se evalúan los daños materiales y las condiciones en las que quedó la carga transportada.

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