TEMAS DE HOY:
joven sin vid Delincuencia robo

21ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Viceministro advierte que el contrabando está arraigado en comunidades

La autoridad señaló que este delito afecta el modo de vida en zonas limítrofes y anunció acciones de concientización y líneas gratuitas para reportes ciudadanos.

Juan Marcelo Gonzáles

10/04/2026 21:18

Foto: Control en fronteras
La Paz

Escuchar esta nota

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, coronel José Maurice Castro, advirtió que el contrabando no solo se mueve por rutas clandestinas, sino que también se ha arraigado en algunas comunidades fronterizas, afectando su dinámica social.

“El contrabando ha permeado la moral y el modo de vida de las comunidades”, afirmó la autoridad en entrevista.

Pobladores también se ven involucrados

Según explicó, en algunos casos los habitantes de estas regiones terminan formando parte de estas actividades ilícitas, debido a las condiciones económicas y sociales en las que viven.

Las autoridades señalaron que las comunidades fronterizas enfrentan diferentes realidades y limitaciones en comparación con otras regiones del país.

Apuntan a la concientización

Frente a este escenario, el Viceministerio indicó que el enfoque no solo será el control, sino también la educación y concientización de la población.

“Es importante que tengan acceso a información, educación y alternativas de desarrollo”, sostuvo Castro.

Promueven la cultura de la denuncia

La autoridad destacó la importancia de fortalecer la denuncia ciudadana como una herramienta clave para combatir el contrabando.

“La cultura de la denuncia es importante”, afirmó, al explicar que se habilitó una línea gratuita para recibir reportes.

Habilitan número gratuito

El viceministro informó que la población puede denunciar estos hechos a través del número gratuito 800-10-1716, mediante el cual las autoridades podrán actuar de oficio.

Con estas acciones, el Gobierno busca frenar el contrabando y reducir su impacto en las comunidades fronterizas del país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

La sra. fazilet y sus hijas

04:00

La gran batalla

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD