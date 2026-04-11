Viceministro advierte que el contrabando está arraigado en comunidades

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, coronel José Maurice Castro, advirtió que el contrabando no solo se mueve por rutas clandestinas, sino que también se ha arraigado en algunas comunidades fronterizas, afectando su dinámica social.

“El contrabando ha permeado la moral y el modo de vida de las comunidades”, afirmó la autoridad en entrevista.

Pobladores también se ven involucrados

Según explicó, en algunos casos los habitantes de estas regiones terminan formando parte de estas actividades ilícitas, debido a las condiciones económicas y sociales en las que viven.

Las autoridades señalaron que las comunidades fronterizas enfrentan diferentes realidades y limitaciones en comparación con otras regiones del país.

Apuntan a la concientización

Frente a este escenario, el Viceministerio indicó que el enfoque no solo será el control, sino también la educación y concientización de la población.

“Es importante que tengan acceso a información, educación y alternativas de desarrollo”, sostuvo Castro.

Promueven la cultura de la denuncia

La autoridad destacó la importancia de fortalecer la denuncia ciudadana como una herramienta clave para combatir el contrabando.

“La cultura de la denuncia es importante”, afirmó, al explicar que se habilitó una línea gratuita para recibir reportes.

Habilitan número gratuito

El viceministro informó que la población puede denunciar estos hechos a través del número gratuito 800-10-1716, mediante el cual las autoridades podrán actuar de oficio.

Con estas acciones, el Gobierno busca frenar el contrabando y reducir su impacto en las comunidades fronterizas del país.

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