Operativo "Tormenta" desarticula laboratorios y deja 11 aprehendidos en zonas rojas del Trópico

El Comandante Nacional de Umopar, Raul Omonte, presentó los resultados del operativo denominado "Tormenta en el Trópico", una ofensiva de gran escala que recorrió puntos estratégicos del Chapare, como Majupampa, Bulo Bulo y Tacopaya, logrando desmantelar una importante red de producción de sustancias controladas.

Cronología del golpe al narcotráfico

La operación se extendió por 72 horas con resultados progresivos:

Día 1: Intervenciones en la localidad de Majupampa .

Día 2: Allanamientos en domicilios de Bulo Bulo con presencia del Ministerio Público.

Día 3: Operaciones en la "zona roja" de Tacopaya, donde se destruyeron 37 fábricas solo en esa jornada.

En total, las fuerzas del orden incineraron 46 fábricas de cocaína. Según los cálculos oficiales, se destruyeron 8,800 litros de "agua rica" (equivalentes a 332 kilos de cocaína) y se secuestraron 47 kilos de droga sólida (clorhidrato y pasta base).

Emboscada y tensión en Bulo Bulo

El operativo enfrentó una fuerte resistencia civil el jueves en Bulo Bulo. Unas 200 personas en motocicletas cercaron dos patrullas, atacándolas con piedras y palos para evitar el traslado de los detenidos.

Para rescatar a los policías y fiscales, se hizo uso de agentes químicos. El saldo de este enfrentamiento fue de tres efectivos heridos, quienes presentan heridas en la cabeza y policontusiones, aunque se encuentran estables.

Arsenal, vehículos y "falsos guardias"

Además de la droga, la policía desarticuló la logística de seguridad y transporte de los grupos criminales:

Detenidos: 11 bolivianos aprehendidos, entre ellos cuatro menores de edad .

Armamento: 6 armas de fuego (cuatro rifles y dos pistolas 9 mm) y escopetas de compresión.

Logística: 7 vehículos, una motocicleta y 3 inmuebles secuestrados.

Un hallazgo relevante fue el secuestro de chalecos de seguridad que los implicados utilizaban para custodiar los laboratorios. El comandante Omonte destacó que los operativos continuarán de forma permanente para desarticular los focos de narcotráfico en la región.

También se secuestró una cantidad aún no cuantificada de precursores químicos esenciales para la fabricación de estupefacientes.

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