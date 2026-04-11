Tenía acceso a las llaves: Sargento aprehendido será cautelado en las próximas horas

La Fiscalía confirmó la aprehensión de un sargento de la Fuerza Aérea Boliviana quien, según las investigaciones, poseía acceso a las llaves del hangar desde donde desaparecieron partes de una avioneta. "Tenía las llaves y la posibilidad de ingresar al lugar ", aseveró la fiscal Rocío Medrano al oficializar que el uniformado será cautelado en las próximas horas.

El proceso penal se fundamenta en la presunta comisión del delito de robo agravado por la sustracción de dos alas de una avioneta tipo C que estaban bajo resguardo militar. Las autoridades judiciales han puesto énfasis en la responsabilidad directa del detenido.

Presuntas conexiones con el esquema de Sebastián Marset

El caso adquiere mayor relevancia al investigarse si las alas sustraídas pertenecen a la flota incautada en el aeródromo vinculado al narcotraficante Sebastián Marset. Medrano evitó confirmar si las piezas corresponden específicamente al operativo de la zona de Coloradillo, pero aseguró que se realizan las diligencias periciales para establecer el origen de los objetos.

"Existe información de que se habrían encontrado otras alas que son motivo de investigación", reveló la fiscalía sobre el avance de las pesquisas de campo.

Blindaje de la investigación y próximos pasos

Con la audiencia cautelar del sargento programada para las próximas horas, el Ministerio Público busca identificar a otros posibles cómplices dentro de la estructura de la Fuerza Aérea. La fiscalía ha decidido mantener en reserva los nombres de otros sospechosos para evitar que se contamine el proceso de recolección de pruebas y testimonios adicionales.

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