Amarrado a un poste y golpeado: vecinos capturan a ladrón en el Plan 3000

La inseguridad vuelve a generar tensión en el Plan 3000, donde vecinos capturaron y redujeron a un presunto delincuente que, según testigos, intentó robar el teléfono celular a una mujer que se encontraba con su bebé.

El hecho ocurrió a plena luz del día, en inmediaciones de una rotonda de esta populosa zona. De acuerdo con relatos de testigos, el sujeto habría actuado con un arma blanca para intimidar a su víctima. Sin embargo, la rápida reacción de personas que se encontraban en el lugar permitió frustrar el robo.

Un vecino relató que fue alertado por otros ciudadanos sobre la captura del sospechoso. Al llegar, encontró al individuo ya reducido y amarrado a un poste. “La gente está cansada de la inseguridad. Esto pasa todos los días, especialmente en la rotonda, donde suben a los micros a robar teléfonos”, afirmó.

Otro testigo, quien se identificó como taxista, aseguró que presenció parte del hecho. Según su versión, el delincuente intentó huir tras cometer el robo, pero fue perseguido por varios vecinos. “Estaba con un cuchillo amenazando. Logramos correrlo y atraparlo, pero eran dos y uno logró escapar”, explicó.

Los vecinos también expresaron su preocupación por la creciente ola de robos en la zona y cuestionaron la respuesta policial. Señalan que los hechos delictivos se repiten con frecuencia y que, pese a las denuncias, los sospechosos suelen ser liberados poco tiempo después de ser aprehendidos.

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