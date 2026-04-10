Cae otro policía por presunto intercambio de más de 100 kilos de sustancia controlada

El escándalo por el presunto “cambiazo” de droga en Santa Cruz suma un nuevo capítulo. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó la aprehensión de otro efectivo policial, vinculado a la investigación por la sustitución de más de 110 kilos de sustancias controladas que debían ser incineradas.

“Hoy se ha aprehendido a una persona más (…) continuamos trabajando y se tomarán nuevas resoluciones en las próximas horas”, señaló la autoridad.

Más implicados bajo la lupa

Con esta nueva acción, el caso ya deja dos policías con detención preventiva y un tercer efectivo aprehendido que será puesto ante la autoridad jurisdiccional.

Según la Fiscalía, este último implicado tenía un rol clave el día de los hechos, ya que contaba con las llaves del lugar donde se encontraba la sustancia, lo que le habría permitido conocer —y eventualmente facilitar— lo ocurrido.

“Esta persona tenía en su poder el abrir o cerrar las puertas (…) y conocimiento de todo lo que pasó”, detalló Mariaca.

Investigación en curso

El Ministerio Público confirmó que todos los indicios recolectados forman parte del cuaderno de investigación, mientras se continúan tomando declaraciones a testigos y posibles involucrados.

Las comisiones fiscales que llevan adelante el caso en Santa Cruz analizan nuevos elementos que podrían derivar en más aprehensiones y ampliaciones del proceso.

“Este tema no termina ahí, recién comienza (…) vamos a dar con todas las personas que estén inmiscuidas”, advirtió el fiscal general.

Bajo la mirada internacional

El caso también se desarrolla bajo la atención de organismos internacionales, que suelen participar en los procesos de incineración de sustancias controladas en el país.

Desde la Fiscalía no descartan que la investigación alcance a más funcionarios, tanto policiales como civiles.

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