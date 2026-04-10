Caso 'maletas': Fiscalía activa búsqueda internacional y amplía investigación a nuevos implicados

El denominado caso 'maletas', que investiga el ingreso irregular de equipaje en un vuelo chárter desde Estados Unidos en 2025, suma nuevos avances y amplía su alcance.

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que se activaron mecanismos internacionales para capturar a Gabriel Giuliano Leoni, considerado pieza clave en la investigación y actualmente prófugo con mandamiento de aprehensión.

“Se ha activado todos los mecanismos para que la Interpol o la Policía Boliviana pueda capturarlo”, señaló la autoridad.

El prófugo y los detenidos

De acuerdo con la Fiscalía, el investigado habría llegado al país junto a otras personas implicadas, entre ellas la exdiputada Laura Rojas, en el marco de un caso que derivó en acusaciones por tráfico de sustancias controladas.

Actualmente, siete personas permanecen con detención preventiva en cárceles públicas, mientras el principal implicado fue declarado en rebeldía por la Justicia.

Nuevas pistas y posibles implicados

Mariaca reveló que la comisión de fiscales a cargo del caso analiza nuevos antecedentes que podrían ampliar la investigación hacia otras personas, incluyendo funcionarios públicos y civiles.

“Se están valorando nuevos elementos (…) para poder llamar a otras personas y esclarecer los hechos”, explicó.

Estas diligencias podrían derivar en nuevas citaciones o incluso en órdenes de aprehensión, en el marco del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal.

Un video clave en la investigación

Uno de los elementos recientes que reactivó el caso fue un video difundido públicamente, cuya protagonista ya prestó declaración ante la Fiscalía y ratificó su testimonio.

Este hecho permitió redirigir el rumbo de la investigación y abrir nuevas líneas para identificar a más involucrados.

El fiscal general recordó que el Ministerio Público tomó conocimiento del caso recién en enero de 2026, por lo que las pesquisas continúan en plena etapa investigativa.

Mientras tanto, la Policía Boliviana ejecuta operativos y reporta avances a la comisión de fiscales, que analiza cada elemento para esclarecer uno de los casos más complejos vinculados al presunto narcotráfico en el país.

El caso “maletas” no solo investiga el ingreso irregular de equipaje, sino también una posible red criminal con conexiones internacionales.

La captura del principal prófugo y la identificación de nuevos implicados serán claves en las próximas semanas.

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