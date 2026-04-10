Policías heridos, gasificación y aprehendidos: así fue el operativo “Tormenta en el Trópico”

Lo que comenzó como un operativo antidroga terminó en una escena de alta tensión y violencia. La noche del jueves 9 de abril, efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) ejecutaron un despliegue en la localidad de Bulo Bulo, en el trópico de Cochabamba, donde fueron recibidos con ataques por grupos de personas que intentaron frenar la intervención.

Alrededor de 20 patrullas, integradas por unidades de Umopar Chapare, Oriente y Sur, avanzaron en el marco del plan de operaciones “200 Años de Servicio Policial”, con el objetivo de realizar allanamientos vinculados al narcotráfico.

Sin embargo, durante el operativo, la situación escaló rápidamente. Grupos organizados reaccionaron de forma violenta, utilizando piedras, palos, machetes y petardos para obstaculizar el trabajo policial.

Ante la agresión, los efectivos hicieron uso de agentes químicos para contener a los atacantes y resguardar la integridad del personal.

El saldo fue de tres policías heridos, quienes sufrieron contusiones por impacto de piedras. Según el reporte oficial, todos se encuentran estables.

Golpe al narcotráfico

A pesar de la resistencia, el operativo dejó resultados importantes:

8 inmuebles allanados

5 personas aprehendidas

Más de 1 kilo de cocaína base secuestrada

1.500 litros de gasolina incautados , presuntamente destinados a actividades ilícitas

2 armas de fuego (rifles)

3 inmuebles y 6 vehículos secuestrados

Operativo antidroga desata violento enfrentamiento en Bulo Bulo

Operativo antidroga desata violento enfrentamiento en Bulo Bulo

Operativo antidroga desata violento enfrentamiento en Bulo Bulo

Operativo antidroga desata violento enfrentamiento en Bulo Bulo

Además, se decomisaron equipos y herramientas utilizadas en la producción de droga, como una moledora artesanal de coca, una balanza metálica y un sistema de videovigilancia.

Operativo antidroga desata violento enfrentamiento en Bulo Bulo

Un operativo bajo presión

El informe policial califica la intervención como de “alta conflictividad”, debido a la fuerte resistencia de sectores locales que intentaron impedir el avance de las fuerzas del orden.

Este tipo de reacciones refleja el clima de tensión que aún persiste en zonas donde el narcotráfico mantiene presencia, obligando a las fuerzas de seguridad a operar en escenarios cada vez más complejos.

Mira la programación en Red Uno Play