Presidente Paz participa de acto de clausura de "Curso de Seguridad y Protección a Personas" de la Policía Boliviana

El presidente Rodrigo Paz Pereira participa del acto de clausura del "Curso de Seguridad y Protección a Personas" que imparte la Policía Boliviana en cooperación con las fuerzas verde olivo de Colombia. A su vez, participaron autoridades estadounidenses, fortaleciendo las relaciones multidisciplinarias con otras naciones que tiene Bolivia.

Esta capacitación cuenta con el aval de calidad y certificación de las Fuerzas Policiales de Colombia, siendo las autoridades del mismo, parte integral y fundamental de la capacitación del personal nacional. Durante el evento, también se realizó la entrega de reconocimiento tanto a oficiales que cursaron la especialidad y autoridades invitadas y nacionales.

“Quiero decir que a los 32 graduados, hombres y mujeres de la patria, gracias por su esfuerzo”, expresó el mandatario durante el acto.

En su intervención, el jefe de Estado remarcó que la Policía ha asumido un papel activo en la lucha contra hechos de corrupción de alto nivel.

“Nuestra Policía Nacional junto al Gobierno ha hecho acciones extraordinarias (…) hoy día hay varios presuntos corruptos de alta escala en las cárceles”, afirmó.

El mandatario también valoró el proceso de formación de los nuevos efectivos, resaltando la cooperación internacional, especialmente de Colombia y Estados Unidos, en la capacitación especializada.

El curso tiene el propósito de impartir conocimientos, estrategias y acciones para proteger y resguardar la vida de personal en alto riesgo constante. Tuvo una duración de seis semanas, con módulos donde se capacitó al personas policial en manejo de armas, labores de seguridad y planificación de estrategias de seguridad.

El acto se desarrolló en medio de un contexto de desafíos en seguridad y conflictos sociales, donde el mandatario reiteró su compromiso de “cambiar el destino de la patria” mediante el fortalecimiento institucional y la seguridad ciudadana.

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