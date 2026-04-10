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Cholitas escaladoras conquistan Europa y hacen flamear la tricolor en el Mont Blanc

El grupo femenino, integrado por Dora Magueño, Lía Gonzales, Rocío Tito y Estrella Gonzales, destacó su ascenso al Mont Blanc y anunció el lanzamiento de una nueva etapa.

Juan Marcelo Gonzáles

10/04/2026 0:15

Foto: Cholitas escaladoras
La Paz

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El grupo de las “Cholitas escaladoras”, integrado por Dora Magueño, Lía Gonzales, Rocío Tito y Estrella Gonzales, volvió al país tras representar a Bolivia en el exterior, destacando su participación en desafíos de alta montaña y actividades internacionales.

Una de sus integrantes, Analía “Lita” Gonzales, líder del equipo, explicó que el grupo cuenta con más de 10 años de trayectoria en el montañismo, consolidándose como referente en este deporte.

Ascenso histórico al Mont Blanc

Entre sus logros más importantes, las escaladoras destacaron el ascenso al Mont Blanc, en Francia, considerada la montaña más alta de Europa, el cual realizaron por una ruta histórica y altamente exigente.

“Fue una experiencia muy difícil, pero también un reconocimiento a nuestro trabajo como equipo”, señalaron.

El logro les permitió además ser reconocidas a nivel internacional como parte de un equipo pionero dentro del montañismo.

Experiencia y orgullo con identidad boliviana

Las integrantes resaltaron que uno de los aspectos más llamativos de su participación fue escalar vistiendo la tradicional pollera, lo que generó sorpresa entre alpinistas y visitantes en Europa.

“Nos preguntaban de dónde éramos y al ver la bandera de Bolivia se emocionaban… fue una experiencia muy especial”, relataron.

Promueven el turismo y la cultura boliviana

Durante su participación en eventos internacionales, las “Cholitas Escaladoras” también difundieron la riqueza cultural y natural del país a través de exposiciones fotográficas.

En estos espacios presentaron imágenes de Bolivia ante empresarios y marcas vinculadas al deporte de montaña, lo que permitió visibilizar su trabajo y abrir oportunidades de apoyo.

Invitan a mujeres a practicar montañismo

Las escaladoras destacaron que su objetivo es motivar a más mujeres a incursionar en el montañismo y romper estereotipos.

“Escalar nos hace sentir mujeres libres y fuertes”, afirmaron, invitando a la población a conocer las montañas del país y vivir esta experiencia.

Anuncian nueva etapa y lanzamiento

El grupo también anunció el lanzamiento de una nueva marca y ruta, con la que buscan compartir su historia y trayectoria.

El evento se realizará el próximo 15 de abril en el Palacio Chico de La Paz, donde presentarán oficialmente esta nueva etapa de su proyecto.

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