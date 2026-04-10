Impulsan jornadas de salud gratuita y conferencias especializadas sobre autismo en Bolivia

La Universidad Católica Boliviana (UCB) llevará adelante este viernes 10 y sábado 11 de abril una jornada dedicada a la salud comunitaria y la concienciación sobre el autismo. Kelly Berdugo, docente de Fonoaudiología, explicó que el viernes se realizarán evaluaciones gratuitas en diversas áreas para estudiantes de la Red Ceil.

Las valoraciones contarán con la guía de expertos en odontología, fonoaudiología, psicología y kinesiología para garantizar un control integral posterior.

"El objetivo principal es brindar ayuda a la comunidad, pero también queríamos participar por el día del autismo", señaló Berdugo.

El sábado 11 de abril se desarrollará el cuarto encuentro de familiares y profesionales con 30 especialistas distribuidos en cinco salas de conferencias. Esta actividad está abierta a todo público y requiere una inscripción previa mediante el código QR disponible en las plataformas oficiales de la universidad.

La docente destacó que el propósito es visibilizar este diagnóstico y fomentar el espíritu de servicio y solidaridad entre los estudiantes universitarios.

"Es importante crear conciencia sobre el autismo porque es una condición que se vive día a día y requiere apoyo terapéutico", enfatizó la profesional.

El encuentro se identifica con el slogan "ilumina de azul con el corazón", aunque este año también se promueve el concepto de brillar desde la diferencia. La iniciativa busca fortalecer los lazos entre padres, amigos y profesionales para lograr una verdadera inclusión.

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