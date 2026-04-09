Medinaceli comparece ante la ALP por cuestionada compra de petróleo

Este jueves, a las 09:45, se reinstaló la sexta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en la que diputados y senadores prevén interpelar al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, por el presunto sobreprecio en la compra de petróleo por parte de YPFB.

El vicepresidente del Estado y presidente nato de la ALP, Edmad Lara, tras verificar el quórum en ambas cámaras, dio por reinstalada la sesión. Sin embargo, minutos después se declaró un cuarto intermedio de 15 minutos para sostener una reunión con los jefes de bancada.

Pese a que la pausa fue programada por ese tiempo, el receso se extendió hasta las 12:20, cuando se retomó la sesión para informar sobre los procedimientos que regirán la interpelación.

En esta oportunidad, el ministro Medinaceli se encuentra presente en la sesión, donde deberá responder a los cuestionamientos planteados por los legisladores.

En la sesión, el ministro tendrá que responder al siguiente cuestionario.

1. Cuál es la política concreta de abastecimiento de crudo o condensado definida por su Ministerio y cómo explica que bajo esa política YPFB esté pagando precios por barril mas alto que la anterior gestión.

2. Qué grado de participación tuvo el Ministerio de Hidrocarburos en la autorización, supervisión o validación de los contratos de suministro de crudo suscrito con YPFB con Trafigura.

3. Fue informado el presidente del Estado sobre las condiciones económicas de estos contratos y en particular sobre el incremento del precio por barril respecto a contratos previos.

4. Por que YPFB optó por la modalidad de invitación directa conforme el informe YPFB 19/2026 en lugar de un proceso competitivo que permita reducir costos y proteger el interés económico del Estado.

5. Qué otras empresas fueron invitadas a este proceso y cuáles fueron los precios ofertados en comparación con Trafigura.

6. Cuáles fueron los criterios técnicos, financieros o logísticos que justificaron contratar a Trafigura, pese a que sus precios por barril son superior a los del contrato anterior.

7. Cómo explica el Ministerio que tratándose del mismo producto con especificaciones técnicas similares y en los mimos puntos de entrega el precio por barril pase de $us 9.10 a 20.86 en Pocitos y de 14.41 a 22.82 en África.

8. Existe algún estudio técnico, informe económico o análisis de mercado que respalde y justifique este incremento abrupto del precio del barril por un periodo tan corto.

9. Puede confirmar o desmentir que estas diferencias de precios estarían generando un sobreprecio mensual superior a los $us 3 millones y cerca a $us 4 millones al Estado.

10. Cuál es el impacto económico total estimado de estos contratos durante su vigencia para YPFB y para el TGN.

11. Desde la perspectiva de la gestión pública responsable considera usted razonable y eficiente pagar precios por barril superior a los contratos anteriores.

12. En caso de verificar un sobreprecio que medidas ha adoptado o adoptará el Ministerio para evitar la continuidad de un daño económico al estado.

13. Quienes fueron las autoridades y funcionarios de YPFB que recomendaron, aprobaron y suscribieron estos contratos y bajo que informe técnico sustentaron su decisión.

14. Se dispondrá una auditoría interna o revisión contractual para establecer responsabilidades administrativas civiles o penales por estos hechos.

15. Puede garantizar ante el pleno de la ALP que estos contratos no son lesivos al estado y que no se está favoreciendo a intereses privados en perjuicio del pueblo boliviano.

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