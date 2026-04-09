BTS inicia su gira mundial ante 18,4 millones de espectadores

Tras años de pausa por el servicio militar, la boy band surcoreana presenta su álbum 'ARIRANG' con un concierto masivo en Seúl. La retransmisión en directo batió récords con más de 18 millones de fans conectados, en una gira por 85 países que aspira a superar los ingresos de Taylor Swift.

Los siete magníficos del K-pop volvieron el mes pasado a los escenarios y al contacto con sus seguidores enfervorizados, tras una pausa de varios años para cumplir el servicio militar obligatorio y coincidiendo con la publicación de su nuevo álbum, 'ARIRANG'.

El concierto, celebrado en las escalinatas del histórico palacio de Gyeongbokgung, congregó a más de 100.000 fans en el centro de Seúl, según la discográfica del grupo, mientras que la plataforma de "streaming" asegura que la retransmisión en directo reunió a unos 18,4 millones de espectadores en todo el mundo.

"Todos coincidimos en que lo más importante para un cantante es el concierto", afirmó Jin en un comunicado difundido pocas horas antes del inicio del espectáculo.

"Queremos encontrarnos cuanto antes con el público de todo el mundo y, como esta es nuestra primera gira mundial en mucho tiempo, queremos vivir de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos en cada región".

BTS se convirtió recientemente en el primer grupo de K-pop en encabezar durante dos semanas consecutivas la lista estadounidense Billboard 200 con su último álbum, mientras que varios de sus temas han alcanzado también los primeros puestos en numerosas listas de Spotify.

BTS, la boy band más grande del mundo, arranca este jueves en Corea del Sur su gira mundial, impulsada por una retransmisión en directo en Netflix que ha batido récords. Euronews

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