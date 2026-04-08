Orgullo boliviano: cholitas skaters de Cochabamba van por un Emmy en Nueva York

El documental “Imillaskate: The Cholita Skaters of Bolivia” acaba de ser nominado a los Sports Emmy Awards 2026 en la categoría Outstanding Sports Feature: Long Form, uno de los reconocimientos más importantes del audiovisual deportivo a nivel mundial.

La producción, presentada por Vans, cuenta la historia de las cholitas skaters cochabambinas, quienes combinan skateboarding con la vestimenta tradicional andina, las polleras, convirtiendo las calles en un espacio de orgullo, resistencia y empoderamiento femenino. El mensaje central es la resiliencia: “caerse y levantarse con más fuerza”, filosofía que define tanto el deporte como la vida de estas jóvenes.

“Tenemos la fortuna de ser nominadas mediante un documental que nos reconoce. Refleja la cosmovisión de un boliviano, un cochabambino”, destacó una de las protagonistas del colectivo.

El documental de 15 minutos, dirigido por la cineasta Rebecca Basaure y el realizador Mariano Carranza, se filmó a inicios de este año, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, y combina una narrativa local con estándares internacionales, logrando captar la atención de audiencias globales.

Gracias a su repercusión, el proyecto lanzó una campaña para construir el primer skatepark liderado por mujeres en Bolivia, un espacio seguro donde niñas y jóvenes puedan aprender, caerse y levantarse con fuerza.

Otros detallesLa premiación se realizará el 26 de mayo en Nueva York, donde “Imillaskate” competirá con producciones como Girl Climber, Ride With Me y Tim Green – A Voice Reclaimed.

La nominación no solo reconoce la historia inspiradora de estas jóvenes, sino también el interés internacional por relatos que conectan cultura, identidad y transformación social.

Con esta nominación, Bolivia suma un nuevo logro internacional en cine y deporte, demostrando que las cholitas skaters están dejando huella más allá del asfalto de Cochabamba.

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