El Alto: Continúan haciendo filas a la espera de combustible

Filas extensas de vehículos, principalmente de alto tonelaje, se registran en diferentes estaciones de servicio de la ciudad de El Alto debido a la escasez de diésel, situación que ha generado preocupación y malestar entre los transportistas.

“Estoy desde las 3:00 esperando. He recorrido más de 12 estaciones y no hay. Nos dicen que va a llegar, pero no nos dan hora. Así estamos todos los días”, relató uno de los conductores afectados.

El problema no solo afecta a quienes buscan combustible, sino también a sus actividades laborales. Muchos transportistas se ven obligados a retrasar sus viajes, incluso cuando transportan mercadería.

“Vengo de los Yungas y estoy de regreso, pero sin diésel no puedo hacer nada. Nos dijeron que a las 11:00 iba a llegar, pero ya es pasada la una y seguimos esperando”, agregó el chofer.

La situación se repite en otros surtidores de la urbe alteña, como en la carretera hacia Viacha, Villa Bolívar y en estaciones cercanas, donde también se evidencian largas filas y ausencia de combustible.

Conductores incluso descienden de sus vehículos para consultar en estaciones cercanas si existe disponibilidad, ante la incertidumbre de abastecimiento.

Las imágenes muestran hileras de camiones ocupando varios carriles, reflejando la magnitud del problema que, según los transportistas, se ha vuelto recurrente en los últimos días.

Mientras tanto, los afectados esperan que el suministro se regularice, ya que la falta de diésel impacta directamente en el transporte de productos y en la economía de quienes dependen de este servicio para trabajar.

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