Denuncian maltrato infantil en centro de acogida en La Paz: Defensoría investiga el caso

Un presunto caso de maltrato infantil en el centro de acogida Niño de Jesús, ubicado en la zona de Obrajes en la ciudad de La Paz, generó indignación tras la difusión de imágenes captadas por cámaras de seguridad.

En el material audiovisual se observa a una funcionaria del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) obligar a un niño a levantarse de una silla y sentarse en el suelo, mientras el menor rompe en llanto.

“Lo que hemos podido ver es que realmente ha existido maltrato. Una funcionaria le propicia agresiones a un niño de 6 años e incluso permite que otra menor también lo golpee”, denunciaron asambleístas tras una inspección al lugar.

Las imágenes también muestran cómo la cuidadora permite que una niña jale del cabello al menor, además de propinarle palmadas en la cabeza y colocarlo contra la pared, mientras otros niños observan la escena.

En otro momento, la funcionaria utiliza un objeto, presumiblemente una tijera, para cortar el cabello del niño, lo que incrementó la preocupación sobre el trato dentro del recinto.

Durante la verificación, autoridades departamentales evidenciaron que el material no era antiguo y detectaron posibles signos de agresión en otros menores.

Asimismo, se identificaron deficiencias en la infraestructura del centro, como falta de mantenimiento y condiciones inadecuadas que representan riesgos para los niños.

“Se observan espacios con telarañas y superficies en mal estado, lo que pone en peligro a menores de corta edad”, indicaron.

Los asambleístas anunciaron que solicitarán la destitución de la funcionaria involucrada y una intervención inmediata del centro, además de pedir informes al Sedeges.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo confirmó el inicio de una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

El caso reabre el debate sobre las condiciones y el control en centros de acogida, donde el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la integridad y bienestar de los menores.

Las autoridades continúan recabando información, mientras crece la exigencia de sanciones y medidas que eviten la repetición de estos hechos.

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