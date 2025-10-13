TEMAS DE HOY:
Padrastro no solo flageló a un niño, sino que también obligaba a sus hermanitas a vender dulces

La vicepresidenta de la junta vecinal indicó que no era la primera vez que los niños sufrían maltrato y criticó la inacción de la madre, quien, según dijo, no hacía nada. “Pudimos rescatar a los menores del agresor”, afirmó.

Charles Muñoz Flores

13/10/2025 11:30

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un menor de 5 años fuera flagelado por su padrastro con un cable, mientras sus dos hermanitas también sufrían agresiones y eran obligadas a vender dulces desde tempranas horas. Ocurrió en el barrio Los Laureles, Santa Cruz.

Según vecinos del sector, la situación se conoció tras la publicación de fotografías que mostraban las lesiones de los menores. La vicepresidenta de la junta vecinal explicó que la comunidad actuó de manera inmediata para rescatar a los niños:

“Preocupante lo que ha pasado. Gracias al apoyo de mis vecinos tomamos acciones y pudimos rescatar a los menores del agresor”, señaló.

El menor de 5 años presentaba lesiones graves por los golpes, mientras que sus hermanas también mostraban marcas de agresiones anteriores. Las niñas eran obligadas a salir a vender dulces desde las 5:00 de la mañana y se les advertía que no debían regresar si no completaban la venta.

La vecina indicó que no era la primera vez que los niños sufrían maltrato y criticó la inacción de la madre:

“Este hombre ya los había agredido antes, y la madre no hacía nada para protegerlos”, afirmó.

El agresor fue detenido gracias a la intervención vecinal y fue presentado ante la justicia en su audiencia cautelar.

 

