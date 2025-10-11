¡Imágenes sensibles! Joven cae a trituradora en Oruro y muere pese a esfuerzos de sus compañeros por rescatarlo

Los gritos de auxilio alertaron a sus compañeros, pero ya era demasiado tarde. Un trabajador de 24 años perdió la vida de manera trágica al caer dentro de una máquina trituradora industrial en una empresa ubicada sobre la carretera Oruro–Cochabamba, en la zona industrial de la capital orureña.

El hecho ocurrió cuando el joven realizaba labores de supervisión cerca de una mezcladora que trituraba materiales sólidos, presuntamente rocosos, utilizados para la construcción. Según el informe del coronel Martín Arequipa, director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Oruro, las cámaras de seguridad registraron el momento en que el obrero perdió el equilibrio y cayó dentro del equipo.

“En las imágenes se observa que el trabajador se aproxima a la máquina y, de forma repentina, pierde el equilibrio. No había nadie más a su alrededor en ese momento”, explicó el jefe policial.

Los gritos del joven alertaron a sus compañeros, quienes corrieron para detener la máquina y cortar la energía eléctrica. Sin embargo, cuando lograron hacerlo, el trabajador ya había fallecido.

“Esta persona pierde el equilibrio y llega a caer en la trituradora, donde de forma inmediata pierde la vida. Los gritos iniciales de auxilio hacen que sus compañeros acudan y apaguen la máquina, pero lamentablemente ya era tarde”, relató el coronel Arequipa.

El levantamiento legal del cuerpo se realizó, luego de una compleja tarea que demandó cerca de dos horas. El informe forense determinó que el joven presentaba lesiones traumáticas y mutilaciones fragmentarias en todo el cuerpo, estableciendo como causa probable de muerte un shock traumático.

“Por las dimensiones de la máquina, no se puede proceder a su secuestro, pero sí se precintará el área para la investigación. Las cámaras de seguridad permitirán establecer con precisión los hechos”, añadió el director de la Felcc.

Las autoridades policiales informaron que se revisarán los protocolos de seguridad industrial de la empresa para verificar si se cumplían las normas correspondientes.

“Todas las empresas deben contar con normas internas de seguridad. Vamos a verificar si estaban siendo aplicadas en este caso”, indicó Arequipa.

Mira la programación en Red Uno Play