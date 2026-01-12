Informe forense detalla las causas del fallecimiento de Yuvinca, niña raptada en La Guardia

El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) determinó que la niña de ocho años, hallada sin vida en el municipio de La Guardia, falleció a causa de una anoxia anóxica provocada por compresión cervical externa con lazo, un cuadro compatible con asfixia mecánica por estrangulación. El informe forense también confirmó que la menor presentaba signos de agresión sexual.

Ante la gravedad del hecho, el caso es investigado por el Ministerio Público por los delitos de infanticidio y violación con agravante, delitos tipificados con las máximas sanciones establecidas en la legislación boliviana.

“Una comisión especial, conformada por fiscales de materia y efectivos de la Policía Boliviana, se encuentra plenamente movilizada realizando actos investigativos para identificar y capturar al o los autores materiales e intelectuales de este grave hecho que terminó con la vida de una niña de 8 años de edad”, informó el fiscal Zeballos.

La menor fue encontrada sin vida la tarde del viernes 9 de enero de 2026, en estado de descomposición, luego de haber sido reportada como desaparecida días antes por su madre, lo que activó una intensa búsqueda en la zona.

El caso ha generado profunda consternación en la población cruceña, mientras familiares, vecinos y colectivos ciudadanos exigen justicia y una investigación rápida y transparente para que este crimen no quede en la impunidad.

