Caso Yuvinca: Felcc realiza pruebas de luminol en tres domicilios y sigue indagando

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gilmar Valencia, informó que las investigaciones por la muerte de la pequeña Yuvinca continúan avanzando y como parte de las diligencias realizadas se tomaron declaraciones a varios testigos, familiares y personas del entorno cercano de la niña.

Valencia explicó que durante la noche del miércoles se llevó a cabo la prueba de luminol en tres domicilios, procedimiento realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), en presencia del Ministerio Público y de los grupos investigativos de la Felcc.

Dos de los inmuebles pertenecen a familiares de la menor y uno corresponde a una supuesta testigo.

“El trabajo de investigación continúa. Aún no contamos con los resultados de la prueba de luminol, los cuales serán emitidos en las próximas horas”, señaló el jefe policial.

Respecto a la hipótesis inicial de un posible rapto, el coronel Valencia aclaró que no se ha descartado ninguna línea de investigación, aunque precisó que surgieron dudas luego de que una testigo menor de edad se retractara de su primera versión.

Según explicó, la niña había afirmado haber visto a tres sujetos encapuchados subir a la menor a un vehículo, pero posteriormente indicó que esa declaración no era cierta, tras una nueva entrevista psicológica realizada por personal de la Defensoría.

“Tenemos contradicciones en algunas declaraciones, y eso es precisamente lo que estamos analizando. Resulta poco probable que, si se tratara de un rapto, la menor haya sido abandonada a unos 400 o 500 metros de su domicilio”, manifestó.

El director de la Felcc indicó que actualmente las investigaciones apuntan al entorno familiar, vecinos y personas que frecuentaban la zona, y que existen dudas sobre algunas versiones recogidas durante las entrevistas.

Valencia informó que varias personas ya fueron entrevistadas y sometidas a evaluaciones psicológicas, y que se espera que con los resultados de luminol, el Ministerio Público pueda asumir nuevas acciones dentro del proceso investigativo.

“En las próximas horas esperamos tener resultados concretos que nos permitan avanzar y esclarecer este caso”, indicó.

