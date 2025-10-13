El Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz confirmó este lunes dos casos de viruela del mono y reportó cuatro pacientes sospechosos, todos adultos jóvenes de entre 20 y 49 años. Ante esta situación, las autoridades sanitarias han decidido intensificar la vigilancia epidemiológica en todo el departamento.

Juan Carlos Hurtado, jefe de Epidemiología del Sedes, informó que uno de los pacientes confirmados se encuentra en aislamiento domiciliario, mientras que el otro permanece internado debido a las lesiones cutáneas que presenta, aunque ambos están estables.

“Hemos tenido en los últimos días, producto de la intensificación de la vigilancia epidemiológica, dos casos positivos y cuatro sospechosos. El estado de salud de ellos es estable. Uno está en su casa bajo aislamiento por 21 días, y el otro recibe atención médica para tratar las lesiones y poder darle el alta lo antes posible”, explicó Hurtado.

Síntomas y características de los casos

Los pacientes sospechosos presentan un cuadro clínico similar al de los casos confirmados: fiebre, erupciones en la piel y aparición de ampollas o vesículas que pueden confundirse con otras enfermedades como el sarampión, la varicela o el dengue.

“Estas manifestaciones cutáneas son típicas de la viruela del mono. Por ello se tomaron las muestras y los pacientes están aislados mientras se esperan los resultados”, añadió el especialista.

Vigilancia reforzada en todo el sistema de salud

El Sedes ha activado un plan de vigilancia epidemiológica que incluye la instrucción a todos los centros de salud públicos y privados, tanto urbanos como rurales, de tomar muestras ante cualquier caso sospechoso que presente fiebre, exantema o malestar general.

“Buscamos identificar oportunamente los casos y hacer seguimiento a los contactos de los pacientes”, puntualizó Hurtado.

Transmisión y medidas preventivas

La autoridad sanitaria remarcó que la viruela del mono ya circula en el departamento, por lo que pidió a la población reforzar las medidas de prevención, especialmente el distanciamiento físico y la práctica de relaciones sexuales seguras.

“Esta enfermedad puede transmitirse por contacto directo, incluso sexual. Las lesiones suelen aparecer en zonas como el ano, pene, boca o áreas de contacto íntimo. Por eso es importante usar preservativo, evitar el contacto si hay lesiones visibles y acudir de inmediato a un centro de salud ante cualquier síntoma”, recomendó Hurtado.

Llamado a la población

El Sedes reiteró su llamado a la calma y a la responsabilidad social, insistiendo en que la detección temprana y el aislamiento son claves para evitar la propagación del virus.

