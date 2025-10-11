TEMAS DE HOY:
“Cállate o te mato”: Víctima de atraco relata el terror vivido cuando le apuntaron con un arma en la ‘Villa’

A pesar del intento de resistencia de la mujer, los delincuentes lograron derribarla al piso y arrebatarle su cartera, que contenía su teléfono celular, su carnet de identidad y 200 bolivianos, producto de su jornada laboral.

Charles Muñoz Flores

11/10/2025 10:16

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una mujer fue víctima de un violento atraco en el barrio 3 de Mayo, cuando regresaba a su domicilio después de una jornada laboral. Según relató la víctima, dos sujetos a bordo de una motocicleta la interceptaron y uno de ellos, armado y encapuchado, le ordenó en tono amenazante: “Cállate, cállate, no vas a gritar”.

A pesar del intento de resistencia de la mujer, los delincuentes lograron derribarla al piso y arrebatarle su cartera, que contenía su teléfono celular, su carnet de identidad y 200 bolivianos, producto de su jornada laboral. Durante el forcejeo, la víctima sufrió heridas en brazos y tobillos.

“Sentí que venía una moto, me hice a un lado y ya se bajó un tipo con el arma. Me apuntó y me decía que no grite, pero no supe cómo hice, grité, me tumbaron al suelo y me jalaron la cartera”, relató la mujer, aún conmocionada. Además, agregó que padece problemas cardíacos, lo que incrementó su temor durante el asalto.

Los delincuentes, descritos como bolivianos y encapuchados, huyeron en una motocicleta deportiva blanca con detalles rojos. La víctima asegura que el incidente ocurrió en una zona donde, según vecinos, los atracos son frecuentes.

“Estaban encapuchados y eran dos personas. Como pude, me levanté y me incorporé, pero ellos aún se quedaron mirándome, burlándose, antes de irse”, concluyó la víctima.

 

