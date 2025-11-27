Este jueves 27 de noviembre se cumple un paro de 24 horas en los hospitales de todos los niveles del departamento de Santa Cruz, medida acatada por trabajadores y profesionales médicos tanto en la capital como en las provincias.

Los movilizados exigen el pago de retroactivos, el incremento salarial comprometido, sueldos retrasados, el pago de subsidios y la reincorporación de trabajadores despedidos en el municipio de El Torno.

Desde tempranas horas, en el Hospital San Juan de Dios se pudo observar a pacientes que asistieron pese a conocer sobre la protesta. Algunos esperaban ser atendidos debido a que tenían citas programadas, mientras otros acudieron por necesidad urgente.

“Hay que reprogramar, vamos a esperar a ver”, comentó un paciente que llegó desde el Segundo Anillo para una consulta de medicina general. Otra usuaria del Plan 3000 expresó su preocupación por la continua suspensión de servicios: “Necesitamos atención, ya son muchos paros. No tenemos plata para ir a una clínica”.

Asimismo, pacientes renales y con cáncer llegaron hasta el centro hospitalario para verificar el cumplimiento del plan de contingencia acordado en anteriores reuniones, el cual establece que todos los pacientes con citas programadas deben ser atendidos.

“Si no cumplen con atender a los pacientes programados, vamos a tomar acciones. Ellos mismos se comprometieron”, advirtió uno de los voceros.

