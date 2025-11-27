Misterioso hurto en la Brigada paceña: se llevan una laptop y archivos de fiscalización

Un insólito robo dentro de la Brigada Parlamentaria de La Paz encendió las alertas. El diputado Mauricio Taboada denunció que una laptop y varios documentos oficiales desaparecieron misteriosamente la mañana del 26 de noviembre, en un hecho que ya está siendo investigado por la Policía.

Según Taboada, entre los papeles sustraídos había solicitudes de auditoría, informes administrativos y antecedentes de fiscalización vinculados al municipio paceño y a la Gobernación. Todo material clave para los procesos de control.

Lo que más preocupa al legislador es cómo ingresaron los responsables: no hubo forcejeo ni daños en la puerta.

“La puerta no ha sido forzada. Puede que hayan sido muy finos… o realmente tenían la llave. No voy a dar nombres; eso lo debe establecer la Policía”, afirmó.

El vicepresidente de la Brigada informó que se revisan las cámaras internas, donde se habría registrado el ingreso de uno o varios sujetos, aunque aclaró que será la Policía quien confirme estos indicios.

Pese al robo, Taboada aseguró que el trabajo fiscalizador no se detendrá.

“No nos van a amedrentar. La información, la documentación y el trabajo continúan y no lo van a frenar”, remarcó.

