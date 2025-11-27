¡En dos horas! Diprove recupera minibús robado en Punata y captura a dos sospechosos

Un impresionante despliegue policial permitió que la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) recuperara en menos de dos horas un minibús que había sido robado la mañana de este jueves en el municipio de Punata, en Cochabamba. El rápido accionar terminó con la aprehensión de dos personas y la devolución inmediata del motorizado a su propietario.

El robo ocurrió alrededor de las 09:30, en plena calle principal de Punata, justo frente al juzgado. Testigos observaron a dos sujetos manipulando la puerta del vehículo antes de darse a la fuga. El dueño del minibús, al notar lo sucedido, activó de inmediato la cadena de aviso.

“Nos hemos tratado de mover lo más antes posible. Hemos avisado a Diprove y a los sindicatos a los que estamos afiliados. Ellos se han movilizado y Diprove los ha capturado”, relató el propietario, aún sorprendido por la velocidad del procedimiento.

Tras recibir la denuncia, los agentes de Diprove iniciaron un operativo 'cerrojo' que incluyó coordinación con sindicatos de transporte y patrullajes en rutas alternas. El esfuerzo dio resultado, el vehículo fue hallado camino a Santiváñez, en la zona de la subida donde se encuentra un letrero caído, según detalló el dueño.

“Agradezco a Diprove que se haya movilizado de esta manera y también a los sindicatos que nos han brindado información verídica para poder saber dónde estaba”, añadió el propietario, aliviado tras recuperar su fuente de trabajo.

Los dos involucrados fueron aprehendidos en el lugar y trasladados a dependencias policiales, donde enfrentan cargos por robo de vehículo.

