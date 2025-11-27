TEMAS DE HOY:
Maltrato animal en Cochabamba Remberto López

Deportes

Lo aman: Miguelito elegido por los hinchas como el mejor jugador del América MG

Los aficionados del América MG destacan a Miguelito Terceros como la estrella de la temporada. 

Martin Suarez Vargas

27/11/2025 13:15

Miguelito Terceros, jugador del América MG. Foto: Internet.
Brasil.

El mediocampista ofensivo boliviano Miguelito Terceros fue elegido por los hinchas del América MG como el mejor jugador del equipo que compite en la Serie B de Brasil.

En una votación realizada por los simpatizantes del club brasileño, Miguelito se impuso en una elección ajustada, obteniendo el 47% de los votos. Lo siguieron el portero Gustavo, con un 34%, y Bigode, con un 16%.

Fuente Diario Cohelo.

El boliviano, cedido por Santos, no continuará en el club en 2026, situación que genera preocupación entre los aficionados. Además, existe una advertencia para que el América MG busque un delantero de calidad similar para la próxima temporada.

