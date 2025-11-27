Lo aman: Miguelito elegido por los hinchas como el mejor jugador del América MG

El mediocampista ofensivo boliviano Miguelito Terceros fue elegido por los hinchas del América MG como el mejor jugador del equipo que compite en la Serie B de Brasil.

En una votación realizada por los simpatizantes del club brasileño, Miguelito se impuso en una elección ajustada, obteniendo el 47% de los votos. Lo siguieron el portero Gustavo, con un 34%, y Bigode, con un 16%.

Fuente Diario Cohelo.

El boliviano, cedido por Santos, no continuará en el club en 2026, situación que genera preocupación entre los aficionados. Además, existe una advertencia para que el América MG busque un delantero de calidad similar para la próxima temporada.

