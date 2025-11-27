Gobierno y Alcaldía rechazan incremento en el precio del pan de batalla

El precio del pan de batalla no cambiará: se mantendrá en 50 centavos por unidad y con un gramaje mínimo de 60 gramos. Así lo confirmó el viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, quien aseguró que el Gobierno continúa apoyando a los verdaderos panaderos y protegiendo la economía familiar.

“Ni precio ni peso se mueven. El pan hasta 50 centavos y los gramos desde 60. Ese mensaje es muy claro para la población”, señaló Serrano en conferencia de prensa.

El viceministro explicó que, junto a las autoridades municipales de La Paz y El Alto, se realizarán controles permanentes para asegurar que se cumpla el precio máximo y el gramaje mínimo. “Cuidando el bolsillo de los bolivianos. No se permitirá que mafias o clanes familiares se beneficien indebidamente del apoyo a los panaderos”, agregó.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, respaldó la medida y enfatizó la necesidad de negociar únicamente con los verdaderos productores. Durante un operativo reciente, detectaron panaderías que vendían a precios superiores y en condiciones insalubres.

“La noticia que nos ha dado el Gobierno es que se mantendrá el pan en 50 centavos y con 60 gramos. Eso vamos a respaldar y contribuir a que se cumpla”, afirmó Arias, instando a que los malos dirigentes enfrenten procesos judiciales.

El mensaje central es claro: el pan de batalla seguirá a 50 centavos con un gramaje mínimo de 60 gramos, mientras se intensifican los controles para proteger a las familias y garantizar la salud pública.

