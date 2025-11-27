VIDEO: ¡De terror! Auto explota y cables de alta tensión empiezan a estallar

Un impactante incendio vehicular desató el pánico la tarde del lunes 24 de noviembre en Concepción, Chile, luego de que un automóvil se incendiara en plena vía pública mientras los cables de alta tensión comenzaban a estallar sobre las cabezas de los vecinos.

El siniestro ocurrió cerca de las 19:05, en la calle Cerro Corá, cuando los bomberos azules recibieron un reporte urgente: un vehículo ardía por completo en medio de la vía. Los móviles AT-16 y AR-19 fueron despachados de inmediato, pero al llegar se encontraron con un escenario crítico: los cables eléctricos explotaban uno tras otro, lanzando chispas y convirtiendo la escena en un campo minado de riesgo.

La intensidad de la energía sobre la zona obligó a los bomberos a suspender cualquier maniobra, ya que el uso de agua podría haber generado una descarga eléctrica fatal. La única opción fue esperar al personal técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para cortar el suministro de alta tensión y permitir una intervención segura.

Dentro del coche viajaban Nancy Aguilera (29) y la pequeña Maia Florentín (7). Ambas lograron escapar segundos antes de que las llamas envolvieran por completo el vehículo. Pese al dramático momento, las autoridades confirmaron que ninguna sufrió heridas.

Una vez aislada la electricidad, los bomberos iniciaron el ataque al fuego, que no solo consumía el automóvil sino que además había elevado peligrosamente la temperatura de las paredes y puertas de una vivienda contigua, amenazando con extender el siniestro.

Cámaras de seguridad de la zona registraron el inicio del incidente: el auto seguía en movimiento cuando comenzó a presentar fallas eléctricas internas, primero humo, luego una llamarada que obligó a la conductora a detenerse de inmediato. En cuestión de segundos, el vehículo quedó envuelto en fuego.

La rápida reacción de las ocupantes evitó una tragedia mayor. Sin embargo, el estallido de los cables y el impacto en la comunidad dejaron en evidencia el enorme riesgo que representan los incendios vehiculares cuando ocurren bajo tendido eléctrico activo.

