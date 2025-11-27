Presidente dice que conseguirá 16 mil millones de bolivianos para cerrar la gestión

El presidente, Rodrigo Paz, reveló este jueves que el país enfrenta un déficit fiscal sin precedentes, que obliga al Gobierno a gestionar 16 mil millones de bolivianos para garantizar el cierre de la gestión pública 2025, monto que evidencia la crítica situación heredada de administraciones anteriores.

En un acto realizado en el departamento de Cochabamba, el jefe de Estado denunció que el presupuesto aprobado para sectores clave, como salud, fue elaborado con cifras irreales y promesas que no se cumplieron.

“Hoy el presupuesto que no se ha cumplido: 30 mil millones de bolivianos era el presupuesto para salud, un presupuesto mentiroso. Hoy día necesitamos 16 mil millones de bolivianos para cerrar la gestión del Estado, imagínese. Y la vamos a cerrar. Hemos conseguido, a través de instituciones multilaterales, que nos generen los recursos para que el Estado funcione hasta fin de año”, afirmó.

Paz también cuestionó el manejo de los recursos naturales durante las últimas dos décadas, indicando que los ingresos históricos nunca se tradujeron en resultados sostenibles para el país.

“Más de 100.000 millones de dólares en 20 años, ¿dónde está el gas?, ¿dónde está el litio? No hay gas, no hay litio. Nos dijeron que había un mar de gas; no hay un mar de gas, hay un mar de deudas y un mar de corrupción”, señaló.

El presidente destacó que, pese al difícil escenario económico, su administración logró estabilizar el dólar y el suministro de gasolina, y que ahora el reto central es devolverle estabilidad a toda la economía boliviana.

“Ya el dólar y la gasolina se han estabilizado, y hay que estabilizar nuestra economía; hay que darle estabilidad, pero tenemos que tomar decisiones. Una de ellas es el 50/50”, afirmó, en referencia a un nuevo esquema de distribución o ajuste que el gabinete económico analiza para equilibrar las finanzas públicas.

