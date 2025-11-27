Presidente lanza campaña nacional de vacunación antirrábica e impulsa propuesta del 50/50

El presidente Rodrigo Paz desde el departamento de Cochabamba lanzó la campaña nacional antirrábica para perros y gatos que se realizará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre. En la oportunidad manifestó que se debe impulsar el 50/50 para que las regiones administren sus recursos y no dependan de que el Estado les diga cómo administrar sus recursos de salud, educación.

“(La vacunación) Es una necesidad que hay que resolver por la salud. Estamos trabajando con la ministra como visión de gobierno (…) se debe cambiar un modelo de atención. Ya el dólar se ha estabilizado y hay que estabilizar nuestra economía, hay que darle estabilidad, pero tenemos que tomar decisiones; una de ellas es el 50/50: estabilizamos economía y el 50% de los recursos de salud, humanos, se vayan a las regiones, que no se dirija desde un gobierno central, (…) cada región es diferente”, señaló.

Asimismo, dijo que hay que romper el centralismo, para evitar quejas de que no hay ítems. Los problemas tendrán que resolverlos en las regiones con los recursos que asigne el Estado. Dijo que el gobierno apoyará las necesidades que tengan con recursos. “Es a la gente que tenemos que atender con los problemas”.

El mandatario cuestionó que no hay un mar de gas, sino un mar de corrupción. “No podemos volver al pasado que nos ha dejado quebrados”.

A su turno, la ministra de Salud Marcel Flores señaló que la campaña antirrábica es hasta el 16 de diciembre en los municipios rurales, pero la vacunación en el área urbana se realizará este sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

