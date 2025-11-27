Tragedia en Argentina: periodista murió tras caer de un acantilado mientras se sacaba una foto

Leticia Lembi, periodista de 33 años oriunda de Tres Arroyos, murió este miércoles por la tarde tras caer desde un acantilado en Mar del Plata mientras intentaba sacarse una foto. La tragedia ocurrió en la zona de Barranca de los Lobos, un punto turístico tan conocido por su belleza como por su peligrosidad.

Desde hace meses, vecinos y medios locales venían alertando sobre el estado del acceso al acantilado. El canal Mar del Plata Notidata había publicado un video mostrando la falta de mantenimiento en el sendero y señalando el riesgo que representaba.

“Entrada a escalera de Barranca de los Lobos. Precaución. ¡No recomendable para niños!”, advertía el texto que acompañaba el clip, donde se veían irregularidades en la plataforma y la ausencia total de barandas o contenciones.

Una tragedia que pudo evitarse

Lembi se encontraba paseando con su familia cuando decidió tomarse una foto con el mar de fondo. Minutos antes de las 19, resbaló y cayó al vacío desde una altura de aproximadamente 25 metros, falleciendo en el acto. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, el camino costero que une Mar del Plata con Miramar.

Barranca de los Lobos es un punto muy visitado por turistas por sus vistas imponentes, pero también acumula denuncias por la falta de mantenimiento y señalización en sus accesos. La tragedia reavivó el reclamo de la comunidad para que se tomen medidas urgentes que eviten nuevos accidentes en la zona.

