TEMAS DE HOY:
brasileños desaparecidos Remberto López

26ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Video: ¡Horror! Joven murió tras caerle encima el aro de baloncesto al que se abalanzó

En las imágenes se observa el momento exacto de la tragedia, cuando el arco cedió y aplastó al joven. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo, pero era demasiado tarde.

Red Uno de Bolivia

26/11/2025 21:55

Foto: Captura de video
India

Escuchar esta nota

Un trágico accidente fue registrado por cámaras de seguridad en una cancha de la India, donde un joven perdió la vida después de abalanzarse sobre un aro de baloncesto que terminó cediendo por el peso y cayó sobre él.

En las impactantes imágenes se observa el momento exacto en el que el joven, aparentemente jugando corre y se cuelga del aro. Segundos después, la estructura metálica se desploma por completo y lo aplasta, mientras los presentes reaccionan alarmados e intentan socorrerlo.

De acuerdo con medios locales, el impacto fue tan fuerte que el joven perdió la vida. Las autoridades investigan el estado de la estructura y si la canasta contaba con el mantenimiento adecuado.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD