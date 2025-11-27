Un trágico accidente fue registrado por cámaras de seguridad en una cancha de la India, donde un joven perdió la vida después de abalanzarse sobre un aro de baloncesto que terminó cediendo por el peso y cayó sobre él.

En las impactantes imágenes se observa el momento exacto en el que el joven, aparentemente jugando corre y se cuelga del aro. Segundos después, la estructura metálica se desploma por completo y lo aplasta, mientras los presentes reaccionan alarmados e intentan socorrerlo.

De acuerdo con medios locales, el impacto fue tan fuerte que el joven perdió la vida. Las autoridades investigan el estado de la estructura y si la canasta contaba con el mantenimiento adecuado.

