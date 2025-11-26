Memorándums de la Policía ahora se darán en cada región

En el acto de egreso de la Escuela Superior de Policías, realizado en la Academia Nacional de Policías (Anapol), el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que los memorándums de destino de los efectivos policiales serán entregados directamente en los lugares donde prestarán servicio.

Oviedo destacó el esfuerzo académico de los nuevos oficiales, quienes concluyeron con éxito su formación profesional, y remarcó la importancia de mantener una preparación constante dentro la institución.

“Es un honor dirigirme a ustedes en esta jornada tan significativa para la educación superior policial y para la consolidación institucional de nuestra querida Policía Boliviana”, expresó la autoridad, según una nota de prensa oficial.

El ministro también subrayó que la Escuela Superior de Policías impulsa un proceso de transformación académica. “El esfuerzo colectivo y la visión de quienes creemos en la grandeza de la Policía Boliviana se ha transformado en una auténtica maestría en comando de alta administración”, afirmó, y añadió que los programas académicos fortalecen el liderazgo y la ética profesional dentro de la institución.

Entrega de memorándums en cada destino

Durante su intervención, Oviedo informó que, desde la fecha, los memorándums de destino y de reasignación de cargos serán entregados directamente en los lugares donde están destinados los jefes y oficiales. La medida busca evitar viajes y gastos innecesarios hacia la ciudad de La Paz.

“Hemos dispuesto que, a partir de esta fecha, sus memorándums de destino o reasignación de cargo se entreguen en el lugar donde cumplen funciones, evitando gastos y traslados hacia la ciudad de La Paz”, señaló. La determinación —dijo— busca beneficiar a la familia policial y facilitar los procesos administrativos.

Oviedo reiteró que la modernización institucional es una prioridad para su gestión. “Debemos transformar a la Policía, respetando su institucionalidad y su historia, pero alineándola a los tiempos que vivimos: una Policía del siglo XXI, una Policía científica”, enfatizó.

Finalmente, adelantó que desde su despacho se promoverán gestiones internacionales para fortalecer la cooperación académica y logística, con el objetivo de potenciar las capacidades de la institución policial.

(Con información de Bolivia Televisión)

