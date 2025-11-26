¡Sorprendente! Una Iglesia en Perú celebra misas en Roblox y se vuelve viral 

Lo que muchos creyeron que era un simple meme se ha convertido en una realidad: una iglesia católica en Chiclayo abrió su propio espacio en Roblox, la popular plataforma de videojuegos en línea, y ahora celebra misas virtuales todas las noches.

El proyecto, llamado “Chiclayo Eterno”, surgió con la intención de recrear la ciudad en un entorno digital, pero terminó encontrando una nueva forma de acercar la fe a los jóvenes. Los jugadores ahora pueden asistir a las ceremonias, recorrer un templo construido virtualmente y sentarse en bancas digitales mientras un sacerdote preside la misa en vivo.

La iniciativa ha despertado curiosidad y entusiasmo entre la comunidad gamer local e incluso internacional. La experiencia ha convertido al servidor peruano en uno de los rincones más insólitos y comentados del mundo virtual.

“El objetivo es acercarnos a los jóvenes en un espacio que ellos frecuentan, sin perder la esencia de la misa”, señaló uno de los responsables del proyecto.

Con esta iniciativa, la Iglesia de Chiclayo demuestra que la fe puede adaptarse a los tiempos digitales.

