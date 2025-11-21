TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

¿Se puede hablar con los muertos? Nueva aplicación genera polémica y debate mundial

Una nueva tecnología capaz de recrear conversaciones con personas fallecidas está generando alarma mundial, mientras expertos advierten que podría afectar gravemente el proceso de duelo y la estabilidad emocional de los usuarios.

Jhovana Cahuasa

21/11/2025 11:53

¿Se puede hablar con los muertos? Nueva aplicación genera polémica y debate mundial. Foto: Redes Sociales.
Mundo

Escuchar esta nota

La inteligencia artificial avanza a pasos acelerados, y cada vez surgen herramientas más sofisticadas. La más reciente, una aplicación llamada 2WAI, ha generado polémica a nivel mundial porque permite mantener conversaciones con seres queridos fallecidos, recreados digitalmente.

Según expertos en tecnología, en apenas tres minutos cualquier persona puede generar una interacción simulada con alguien que ya no está.

“Esta aplicación es una herramienta con la que en tres minutos puedes generar una charla con cualquier persona, y la están utilizando para hacer revivir a sus seres queridos”, explicó un especialista.

El avance ha abierto un debate sobre el impacto de estas herramientas en la psicología humana.

“Esto recién está empezando. Esta IA está generando discusión en redes sociales sobre los posibles efectos psicológicos, incluso dentro de las personas”, señaló el experto.

Advertencia de psicólogos

Psicólogos consultados advierten que este tipo de aplicaciones no son recomendables para personas que atraviesan un duelo reciente.

“Desde el lado de la psicología se desaconseja su uso, por varias razones que implican el cierre mismo del duelo”, afirmó una profesional del área.

Interactuar con una recreación artificial, explican los especialistas, podría generar confusión y falsas ilusiones, e incluso profundizar el dolor emocional. Por ello, no se recomienda su uso en niños ni personas emocionalmente sensibles, ya que podría causar alteraciones emocionales significativas.

El debate continúa en redes sociales, donde usuarios comparten tanto experiencias positivas como preocupaciones sobre los límites éticos y psicológicos de la tecnología.

 

 

