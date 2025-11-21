Prensa de Surinam sobre el repechaje con Bolivia: “Oportunidad de oro”

Pocos medios de comunicación de Surinam prestaron atención al duelo entre la selección Natio y La Verde, pero los que sí lo hicieron destacaron la oportunidad histórica que representa el repechaje para el país caribeño.

Star Niew tituló: “Surinam tiene una oportunidad de oro al vencer a Bolivia”, y señaló que el equipo enfrenta un momento decisivo en su historia futbolística. Tras quedar como uno de los mejores segundos de la clasificación de CONCACAF, Surinam accedió a los playoffs intercontinentales. En marzo, se medirá ante Bolivia, una selección con experiencia en Sudamérica, pero alcanzable para los surinameses. El partido definirá si avanzan a la final del repechaje y acercarse a su primera participación en un Mundial.

Por su parte, Suriname Herald escribió: “Surinam se enfrenta a Bolivia en un crucial playoff para el Mundial en marzo”, y agregó que, tras el sorteo, Natio conoce exactamente el camino para buscar un histórico boleto al Mundial. El enfrentamiento único se jugará en México, y solo el ganador tendrá posibilidades de disputar la Copa del Mundo 2026.

Surinam accedió a esta instancia como uno de los mejores segundos de la zona CONCACAF, pese a la derrota reciente contra Guatemala, resultado que le impidió la clasificación directa. Sin embargo, gracias a otros resultados del grupo, el equipo dirigido por Stanley Menzo sigue con opciones de llegar al Mundial.

El partido entre Bolivia y Surinam se jugará el jueves 26 de marzo a las 17:00 en el estadio BBVA de Monterrey, México, y marcará un capítulo importante en la historia del fútbol surinamés.

Mira la programación en Red Uno Play