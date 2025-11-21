TEMAS DE HOY:
Inseguridad Policías muerte de menor

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

¿Cuándo juega La Verde contra Surinam? Fecha, hora y lugar del partido

Todos los detalles del partido por la semifinal del repechaje mundialista entre Bolivia y Surinam ya fueron definidos.

Martin Suarez Vargas

21/11/2025 11:11

Jugadores de Bolivia y Surinam en el arte. Foto: Internet.
Bolivia.

Escuchar esta nota

Tras el sorteo realizado en Zúrich, Suiza, y la confirmación de la Federación Boliviana de Fútbol, se conoce que La Verde enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo de 2026 a las 17:00, en el estadio BBVA de Monterrey, México. Este encuentro definirá quién avanzará a la final del repechaje contra Irak por un boleto al Mundial.

Bolivia se prepara para este duelo clave tras haber disputado cuatro partidos entre octubre y noviembre, y con la mirada puesta en otros cuatro encuentros previstos antes del repechaje, incluyendo partidos contra Panamá, Tanzania y República Dominicana a lo largo del próximo año.

Con la fecha, hora y sede confirmadas, La Verde se enfoca en llegar de la mejor manera a esta instancia decisiva rumbo a la Copa del Mundo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD