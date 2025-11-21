¿Cuándo juega La Verde contra Surinam? Fecha, hora y lugar del partido

Tras el sorteo realizado en Zúrich, Suiza, y la confirmación de la Federación Boliviana de Fútbol, se conoce que La Verde enfrentará a Surinam el jueves 26 de marzo de 2026 a las 17:00, en el estadio BBVA de Monterrey, México. Este encuentro definirá quién avanzará a la final del repechaje contra Irak por un boleto al Mundial.

Bolivia se prepara para este duelo clave tras haber disputado cuatro partidos entre octubre y noviembre, y con la mirada puesta en otros cuatro encuentros previstos antes del repechaje, incluyendo partidos contra Panamá, Tanzania y República Dominicana a lo largo del próximo año.

Con la fecha, hora y sede confirmadas, La Verde se enfoca en llegar de la mejor manera a esta instancia decisiva rumbo a la Copa del Mundo.

