En vivo por Red Uno: Valencia Vs Elche este sábado desde las 15:45

Valencia afrontará este sábado un compromiso determinante cuando reciba a Elche CF en el estadio Mestalla, por la jornada 19 de LaLiga EA Sports. El encuentro está programado para las 15:45 y contará con transmisión para Bolivia a través de las pantallas de Red Uno.

El equipo dirigido por Carlos Corberán llega a este duelo en una situación delicada, ubicado en la parte baja de la tabla y con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso. El cuadro “che” buscará hacerse fuerte en casa y recuperar confianza tras una serie de resultados adversos.

Enfrente estará un Elche que atraviesa un momento más estable en el campeonato y que intentará aprovechar las dudas de su rival para llevarse un resultado positivo de Mestalla. El duelo se perfila intenso, con mucho en juego para ambos equipos.

Antes del inicio del partido, el Valencia rendirá un homenaje con un minuto de silencio, en señal de respeto y memoria, en una jornada que promete emociones tanto dentro como fuera del campo.

El choque se presenta como una verdadera final para el Valencia, que sabe que ganar en casa puede marcar un punto de inflexión en su lucha por mantenerse en la máxima categoría y usted lo podrá ver en vivo por las pantallas de la Red Uno de Bolivia.

